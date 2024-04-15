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Харченко Авраам Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

26.02.1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1850 ст.

Дочь: Харченко София Авраамовна

Мать ребёнка: Харченко Евдокия Ивановна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
26.02.1870 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JH-T?i=313&cc=3511744
Похороны
28.02.1870 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
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