Харченко Авраам Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти26.02.1870 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1850 ст.
Дочь: Харченко София Авраамовна
Мать ребёнка: Харченко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1870 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JH-T?i=313&cc=3511744
Похороны
28.02.1870 ст.
на приходском кладбище (Хотень)