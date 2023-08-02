Пругло Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Пругло Яков
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Пелагея Саввична
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пидварко (Пругло) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Пругло Пелагея Саввична
Рождение ребёнка
07.02.1866
Дочь: (Пругло) Феодора Алексеевна
Мать ребёнка: Пругло Пелагея Саввична
Смерть
Неизвестно