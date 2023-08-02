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Пругло Алексей Яковлевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Пругло Яков

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Пелагея Саввична

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пидварко (Пругло) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Пругло Пелагея Саввична

Рождение ребёнка
07.02.1866

Дочь: (Пругло) Феодора Алексеевна

Мать ребёнка: Пругло Пелагея Саввична

Смерть
Неизвестно

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