Пругло Пелагея Саввична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пидварко (Пругло) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Пругло Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
07.02.1866
Дочь: (Пругло) Феодора Алексеевна
Отец ребёнка: Пругло Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно