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Пругло Пелагея Саввична

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пидварко (Пругло) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Пругло Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
07.02.1866

Дочь: (Пругло) Феодора Алексеевна

Отец ребёнка: Пругло Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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