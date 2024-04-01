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Бородихина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Бородихин Степан Федоров

Отец ребёнка: Бородихин Федор Казак Д. Бородихиной Петров

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бородихин Емельян Федоров

Отец ребёнка: Бородихин Федор Казак Д. Бородихиной Петров

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бородихин Евстрат Федоров

Отец ребёнка: Бородихин Федор Казак Д. Бородихиной Петров

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Бородихин Федор Казак Д. Бородихиной Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородихин Федор Казак Д. Бородихиной Петров

Смерть
Неизвестно
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