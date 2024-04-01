Бородихина Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Бородихин Федор Казак Д. Бородихиной Петров
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Бородихин Емельян Федоров
Отец ребёнка: Бородихин Федор Казак Д. Бородихиной Петров
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Бородихин Евстрат Федоров
Отец ребёнка: Бородихин Федор Казак Д. Бородихиной Петров
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Бородихин Федор Казак Д. Бородихиной Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно