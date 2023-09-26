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Макаров Назар Федорович?
Макаров Назар Федорович?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.11.1816
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Макарова Параскева Якимовна
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1816
Отец: не указан
Мать:
Макарова Параскева Якимовна
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