Макаров Назар Федорович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Назар Федорович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1816

Отец: не указан

Мать: Макарова Параскева Якимовна

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