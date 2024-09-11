Кириллов Григорий Саввич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1880 и 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1880 и 1890
Отец: Кириллов Савва Платонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Поручитель
27.01.1906 ст.
поручитель на свадьбе брата Леонида Саввича По женихѣ : родные братья его , деревни Телепнихи крестьяне : Григорій Саввовъ и Константинъ Саввовъ Кирилловы
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.
Дочь: Кириллова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Кириллова Мария Августовна
Рождение ребёнка
22.03.1914
Сын: Кириллов Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Кириллова Мария Августовна
Рождение ребёнка
19.11.1915
Дочь: Кириллова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Кириллова Мария Августовна
Смерть
Неизвестно