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Кириллов Григорий Саввич

Место рождения

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Между 1880 и 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1890

Отец: Кириллов Савва Платонович

Мать: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Мария Августовна

Поручитель
27.01.1906 ст.
поручитель на свадьбе брата Леонида Саввича По женихѣ : родные братья его , деревни Телепнихи крестьяне : Григорій Саввовъ и Константинъ Саввовъ Кирилловы
Рождение ребёнка
10.02.1913 ст.

Дочь: Кириллова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Кириллова Мария Августовна

Рождение ребёнка
22.03.1914

Сын: Кириллов Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Кириллова Мария Августовна

Рождение ребёнка
19.11.1915

Дочь: Кириллова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Кириллова Мария Августовна

Смерть
Неизвестно

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