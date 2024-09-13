Васенькин Кузьма Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васенькина Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Запорина Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Васенькин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Запорина Фекла Ивановна
Сивково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно