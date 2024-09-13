Васенькин Кузьма Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Васенькин Кузьма Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васенькина Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Запорина Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Васенькин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Запорина Фекла Ивановна

Сивково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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