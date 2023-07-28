Кавдалов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кавдалов Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кавдалов Санал
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кавдалов Эрдня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кавдалов Араш
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кавдалова Баина
Смерть
Неизвестно