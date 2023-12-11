Гаркуша (Лысенко) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаркуша (Лысенко) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1916

Сын: Гаркуша Василий Владимирович

Отец ребёнка: Гаркуша Владимир Данилович

Поташинский, Куликовская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1918

Дочь: Гаркуша Мария Владимировна

Отец ребёнка: Гаркуша Владимир Данилович

Поташинский, Куликовская волость, Тюкалинский уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гаркушин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Гаркуша Владимир Данилович

Поташинский, Куликовская волость, Тюкалинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаркуша Владимир Данилович

Смерть
Неизвестно
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