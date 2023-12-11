Гаркуша (Лысенко) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1916
Сын: Гаркуша Василий Владимирович
Отец ребёнка: Гаркуша Владимир Данилович
Рождение ребёнка
04.03.1918
Дочь: Гаркуша Мария Владимировна
Отец ребёнка: Гаркуша Владимир Данилович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гаркушин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Гаркуша Владимир Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно