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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741
Сын: Илларион Лукьянов
Отец ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семён Харитонов
Отец ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783
Сын: Иван Лукьянов
Отец ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.