Колосова (Колосова) Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосова (Колосова) Марфа Фёдоровна

Колосова (Колосова) Марфа Фёдоровна

Место рождения

д. Матина

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Тимофей Сидорович

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Колосов Тимофей Сидорович

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Колосов Тимофей Сидорович

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Колосов Тимофей Сидорович

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.