Колосова (Колосова) Марфа Фёдоровна
Место рожденияд. Матина
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Колосов Тимофей Сидорович
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Колосов Тимофей Сидорович
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Колосов Тимофей Сидорович
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно