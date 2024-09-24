Маталасова Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маталасов Никита Ксенофонтович
Отец ребёнка: Маталасов Ксенофонт Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1886 ст.
Дочь: Попова (Маталасова) Варвара Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Маталасов Ксенофонт Николаевич
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №151, стр. 137
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Маталасова Аграфена Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Маталасов Ксенофонт Николаевич
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.
Дочь: Маталасова Евдокия Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Маталасов Ксенофонт Николаевич
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №284А, стр. 17
Рождение ребёнка
19.11.1897
Сын: Маталасов Максим Ксенофонтович
Отец ребёнка: Маталасов Ксенофонт Николаевич
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №301, стр. 70
Смерть
Неизвестно