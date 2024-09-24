Маталасова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаталасова Ксения Ивановна

Маталасова Ксения Ивановна

Место рождения

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маталасов Никита Ксенофонтович

Отец ребёнка: Маталасов Ксенофонт Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маталасов Ксенофонт Николаевич

Рождение ребёнка
02.12.1886 ст.

Дочь: Попова (Маталасова) Варвара Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Маталасов Ксенофонт Николаевич

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №151, стр. 137
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Маталасова Аграфена Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Маталасов Ксенофонт Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.

Дочь: Маталасова Евдокия Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Маталасов Ксенофонт Николаевич

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №284А, стр. 17
Рождение ребёнка
19.11.1897

Сын: Маталасов Максим Ксенофонтович

Отец ребёнка: Маталасов Ксенофонт Николаевич

Крутиха, Горьковский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №301, стр. 70
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.