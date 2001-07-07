Елизарова-Саватеева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова-Саватеева Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1910

Дата смерти

07.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1938

Дочь: Гришина-Елизарова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Елизаров Николай Максимович

Рождение ребёнка
19.06.1940

Дочь: Елизарова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Елизаров Николай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Николай Максимович

Смерть
07.07.2001
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