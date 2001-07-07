Елизарова-Саватеева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1910
Дата смерти07.07.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.03.1938
Дочь: Гришина-Елизарова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Елизаров Николай Максимович
Рождение ребёнка
19.06.1940
Дочь: Елизарова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Елизаров Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2001