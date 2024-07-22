Коноплёва (Корнышева) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1896 ст.
Дата смерти01.05.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1896 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Коноплёв Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Коноплёва Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1926
Дочь: Василенкова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1928
Сын: Коноплёв Александр Васильевич
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Коноплёв Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Коноплёв Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1936
Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович
Смерть
01.05.1969