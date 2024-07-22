Коноплёва (Корнышева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва (Корнышева) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

05.07.1896 ст.

Дата смерти

01.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1896 ст.

Отец: Корнышев Дмитрий Яковлевич

Мать: Корнышева Екатерина Изотовна

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Василий Иванович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Коноплёв Иван Васильевич

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Коноплёв Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Коноплёва Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1926

Дочь: Василенкова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1928

Сын: Коноплёв Александр Васильевич

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Коноплёв Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1934

Сын: Коноплёв Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1936

Сын: Коноплёв Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Коноплёв Василий Иванович

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
01.05.1969
Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

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