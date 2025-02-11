Анисья Николаева 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1844, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Матрёна Фёдорова1820 г.р.
Отец
Николай Петров1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Николай Петров

Мать: Матрёна Фёдорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Смерть
Неизвестно

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