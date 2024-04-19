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Соловьев Григорий Степанович

Место рождения

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Соловьев Степан Фомин

Мать: не указана

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Соловьев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Мочалово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Соловьев Егор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Соловьев Егор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
1805
Соловьи, Яранский уезд, Вятская губерния

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