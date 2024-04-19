Соловьев Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Соловьев Степан Фомин
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Соловьев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Соловьев Егор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Соловьев Егор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1805