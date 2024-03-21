Сенченко Илья Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1813 г.
Упоминание
1813 ст.
Исповедная ведомость, двор 104 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=843
Упоминание
1818 ст.
Исповедная ведомость, двор 110 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=334
Смерть
Неизвестно