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Сенченко Илья Трофимович

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: Сенченко Трофим Иосифович

Мать: Сенченко (Костючка) Устина Ивановна

Гужовка, Чернігівська область
Дата рождения определена по возрасту в исповедной ведомости за 1813 г.
Упоминание
1813 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 104 [ГАЧО 679.14.196] https://www.familysearch.org/search/film/007779042?i=843
Упоминание
1818 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Исповедная ведомость, двор 110 [ГАЧО 679.1.447] https://www.familysearch.org/search/film/007779755?i=334
Смерть
Неизвестно

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