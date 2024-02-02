Тарасова Августа Констатиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тарасов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тарасов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тарасов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Васильевич
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Тарасов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Тарасов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
г. Саратов
Похороны
Неизвестно