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Тарасова Августа Констатиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тарасов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тарасов Василий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1922

Сын: Тарасов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Васильевич

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Тарасов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Тарасов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Михаил Васильевич

Смерть
1980
г. Саратов
Похороны
Неизвестно
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