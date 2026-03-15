Ванюкова Анна Ивлева? 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюкова Анна Ивлева?

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Ванюков Леонтий Терентиев1828 г.р.
Дети
(Ванюкова) Акулина Леонтиева1850 г.р.
Ванюков Марко Леонтьевич1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Леонтий Терентиев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Ванюкова) Акулина Леонтиева

Отец ребёнка: Ванюков Леонтий Терентиев

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ванюков Марко Леонтьевич

Отец ребёнка: Ванюков Леонтий Терентиев

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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