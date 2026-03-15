Ванюкова Анна Ивлева?
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Ванюков Леонтий Терентиев1828 г.р.
Дети
(Ванюкова) Акулина Леонтиева1850 г.р.
Ванюков Марко Леонтьевич1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Ванюкова) Акулина Леонтиева
Отец ребёнка: Ванюков Леонтий Терентиев
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Ванюков Леонтий Терентиев
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно