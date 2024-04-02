Канаш-Пшеницыны Людмила Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пшеницын Илья Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1988
Дочь: Канаш Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Канаш Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
18.04.1990
Дочь: Канаш Екатерина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно