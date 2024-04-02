Канаш-Пшеницыны Людмила Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаш-Пшеницыны Людмила Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пшеницын Илья Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.1988

Дочь: Канаш Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Канаш Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
18.04.1990

Дочь: Канаш Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канаш Владимир Николаевич

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