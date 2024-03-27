Таов Мухамед Ауесович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1944
Отец: Таов Ауес Темирканович
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Таова Мадина Мухамедовна
Мать ребёнка: Березгова Хушпаго Сановна
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Таова Марьяна Мухамедовна
Мать ребёнка: Березгова Хушпаго Сановна
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Таова Милана Мухамедовна
Мать ребёнка: Березгова Хушпаго Сановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно