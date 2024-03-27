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Таов Мухамед Ауесович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1944

Отец: Таов Ауес Темирканович

Мать: Калова Джамилят Хатимовна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Таова Мадина Мухамедовна

Мать ребёнка: Березгова Хушпаго Сановна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Таова Марьяна Мухамедовна

Мать ребёнка: Березгова Хушпаго Сановна

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Таова Милана Мухамедовна

Мать ребёнка: Березгова Хушпаго Сановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березгова Хушпаго Сановна

Смерть
Неизвестно
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