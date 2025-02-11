Слугин Филипп Игнатов
мужской, родился 07.11.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСлугин Игнатий Николаевич1842 г.р.
МатьСлугина Вера ЕфимоваДо 1854 г.р.
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Место
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Рождение
07.11.1874
Отец: Слугин Игнатий Николаевич
Мать: Слугина Вера Ефимова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
09.11.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно