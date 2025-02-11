Слугин Филипп Игнатов 07.11.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Слугин Филипп Игнатов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.11.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Слугин Игнатий Николаевич1842 г.р.
Мать
Слугина Вера ЕфимоваДо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1874

Отец: Слугин Игнатий Николаевич

Мать: Слугина Вера Ефимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
09.11.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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