Сухомлина (Остапович) Дарья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухомлина (Остапович) Дарья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1817

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Остапович Тарас

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухомлин Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Михеенко (Сухомлина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Сухомлина Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.12.1786 ст.

Сын: Сухомлин Потапий Михайлович

Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Кривопуск (Сухомлина) Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Сухомлина Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Сухомлин Автоном Михайлович

Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Крупина (Сухомлина) Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1817
Криски, Чернігівська область

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