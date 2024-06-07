Сухомлина (Остапович) Дарья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1817
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Остапович Тарас
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Михеенко (Сухомлина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Сухомлина Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
07.12.1786 ст.
Сын: Сухомлин Потапий Михайлович
Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Кривопуск (Сухомлина) Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Сухомлина Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Сухомлин Автоном Михайлович
Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Крупина (Сухомлина) Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Сухомлин Михаил Семёнович
Смерть
После 1817