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Василий
Василий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1746
Дата смерти
Около 1746
Пол
Мужской
Отец
Куприян
Около 1713 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец:
Куприян
Мать: не указана
Смерть
Около 1746
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