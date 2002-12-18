Зянкин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1952
Дата смерти18.12.2002
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1952
Рождение ребёнка
30.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.12.2002