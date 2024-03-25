Аулов Евфим Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аулов Евфим Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аулов Кузьма Тимофеевич

Мать: Аулова (--) Анисия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозжерина -Аулова- -- Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 14.05.1903

Сын: Аулов Константин Евфимович

Мать ребёнка: Мозжерина -Аулова- -- Марфа Кирилловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно

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