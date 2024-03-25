Аулов Евфим Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 14.05.1903
Сын: Аулов Константин Евфимович
Мать ребёнка: Мозжерина -Аулова- -- Марфа Кирилловна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно