Колосова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Виктор Георгиевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1884

Сын: Колосов Никифор Викторович

Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Семён Викторович

Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1895

Сын: Колосов Макарий Викторович

Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1897

Сын: Колосов Григорий Викторович

Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1899

Сын: Колосов Иван Викторович

Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колосов Пётр Викторович

Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно

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