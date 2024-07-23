Колосова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1884
Сын: Колосов Никифор Викторович
Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1895
Сын: Колосов Макарий Викторович
Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1897
Сын: Колосов Григорий Викторович
Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Колосов Виктор Георгиевич
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно