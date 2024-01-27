Чиж (Чиж) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж (Чиж) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: Чиж Иван

Мать: Чиж Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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