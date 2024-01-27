Чиж (Чиж) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955
Отец: Чиж Иван
Мать: Чиж Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно