Лихачёва Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Евдокия Васильевна

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Место рождения

Вятское (Мошкара), Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1759 и 1760

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1759 и 1760

Отец: Василий

Мать: не указана

Вятское (Мошкара), Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1788 и 1789

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Лихачёв Алексей Михайлович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791

Сын: Лихачёв Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Лихачёв Алексей Михайлович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1795

Сын: Лихачёв Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Лихачёв Алексей Михайлович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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