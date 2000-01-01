Лихачёва Евдокия Васильевна
Место рожденияВятское (Мошкара), Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1759 и 1760
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1759 и 1760
Отец: Василий
Мать: не указана
Вятское (Мошкара), Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1788 и 1789
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Лихачёв Алексей Михайлович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791
Отец ребёнка: Лихачёв Алексей Михайлович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1795
Отец ребёнка: Лихачёв Алексей Михайлович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно