Локтюшова Марина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтюшова Марина Егоровна

Место рождения

Журиничи, Брянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Журиничи, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
19.01.1926

Сын: Локтюшов Николай Егорович

Отец ребёнка: Локтюшов Егор Егорович

Журиничи, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
22.12.1930

Сын: Локтюшов Иван Егорович

Отец ребёнка: Локтюшов Егор Егорович

Журиничи, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтюшов Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтюшова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Локтюшов Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтюшова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Локтюшов Егор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтюшова Клавдия Егоровна

Отец ребёнка: Локтюшов Егор Егорович

Смерть
Около 1993
Журиничи, Брянский муниципальный район, Брянская область
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