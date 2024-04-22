Локтюшова Марина Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Рождение ребёнка
19.01.1926
Сын: Локтюшов Николай Егорович
Отец ребёнка: Локтюшов Егор Егорович
Рождение ребёнка
22.12.1930
Отец ребёнка: Локтюшов Егор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтюшова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Локтюшов Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтюшова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Локтюшов Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтюшова Клавдия Егоровна
Отец ребёнка: Локтюшов Егор Егорович
Смерть
Около 1993