Чуваркина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чуваркин Иван
Мать: Матрена Калиновна
Рождение ребёнка
14.09.1951
Дочь: Сухарева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Сухарев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Сухарев Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно