Чуваркина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуваркина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуваркин Иван

Мать: Матрена Калиновна

Рождение ребёнка
14.09.1951

Дочь: Сухарева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Сухарев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Сухарев Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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