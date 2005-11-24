Микрюкова Полина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микрюкова Полина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2005

Отец: не указан

Мать: Микрюкова Ольга Петровна

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