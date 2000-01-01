Васнецова (Покровская) Глафира Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Васнецов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно