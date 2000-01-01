Васнецова (Покровская) Глафира Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Покровская) Глафира Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Васнецов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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