Судакова Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСудакова Евдокия Осиповна

Судакова Евдокия Осиповна

Место рождения

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Судаков Осип

Мать: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Кормишенкова Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Кормишенков Прохор Васильевич

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормишенков Иван Пррохоров

Отец ребёнка: Кормишенков Прохор Васильевич

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кормишенков Прохор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормишенков Филипп Прохоров

Отец ребёнка: Кормишенков Прохор Васильевич

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close