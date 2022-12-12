Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1820

Муж: Спиридон Филиппович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Филиппович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кузнецов Яков Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Филиппович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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