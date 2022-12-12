Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1820
Муж: Спиридон Филиппович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Филиппович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кузнецов Яков Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Филиппович
Смерть
Неизвестно