Котова Марфа Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Котов Иван
Рождение ребёнка
1835
Сын: Котов Павел
Отец ребёнка: Котов Иван
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Котов Иван
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Котов Иван
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Котов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Иван
Смерть
Неизвестно