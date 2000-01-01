Котова Марфа Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Марфа Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Котов Иван

Рождение ребёнка
1835

Сын: Котов Павел

Отец ребёнка: Котов Иван

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Котов Иван

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Котов Иван

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Котов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван

Смерть
Неизвестно
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