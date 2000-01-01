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(Котова) Мелания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Котов Иван

Мать: Котова Марфа Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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