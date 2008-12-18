Солонина Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1977
Рождение ребёнка
18.12.2008
Дочь: Солонина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Солонин Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солонин Дмитрий Александрович