Солонина Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонина Наталья Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1977

Отец: Поляков Евгений Александрович

Мать: Полякова Людмила Станиславовна

Рождение ребёнка
18.12.2008

Дочь: Солонина Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Солонин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солонин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солонин Дмитрий Александрович

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