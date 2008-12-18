Солонина Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонина Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2008

Отец: Солонин Дмитрий Александрович

Мать: Солонина Наталья Евгеньевна

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