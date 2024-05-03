Тарахов Никита Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1895 ст.
Дочь: (Тарахова) Евпраксия Никитовна
Мать ребёнка: Тарахова Евфимия Ивановна
Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно