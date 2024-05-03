Тарахов Никита Емельянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарахов Никита Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарахова Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1895 ст.

Дочь: (Тарахова) Евпраксия Никитовна

Мать ребёнка: Тарахова Евфимия Ивановна

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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