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Волгин Михей Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волгин Мирон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1896 ст.

Сын: Волгин Филипп Михеевич

Мать ребёнка: Волгина Татьяна Евграфовна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.

Дочь: Анисья Михеевна

Мать ребёнка: Волгина Анна Семеновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волгина Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волгина Татьяна Евграфовна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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