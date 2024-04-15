Волгин Михей Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волгин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1896 ст.
Мать ребёнка: Волгина Татьяна Евграфовна
Рождение ребёнка
12.12.1906 ст.
Дочь: Анисья Михеевна
Мать ребёнка: Волгина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волгина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно