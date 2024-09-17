Тимофеева Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Василий Панфилович
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова-Артемьева (Ефимова) Екатерина Панфиловна
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Алексей Панфилович
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова-Артемьева (Ефимова) Татьяна Панфиловна
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Василий Панфилович
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова-Артемьева (Ефимова) Екатерина Панфиловна
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Василий Панфилович
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Петр Панфилович
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов-Артемиев (Ефимов) Иоанн (Иван) Панфилович
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов-Артемиев (Ефимов) Василий Панфилович
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов-Артемиев (Ефимов) Феодор Панфилович
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Симеон Панфилович
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Андрей Панфилович
Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович