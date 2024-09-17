Тимофеева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Евдокия Ивановна

Место рождения

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черки-Бибкеево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1840 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Василий Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1843 ст.

Муж: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1843 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова-Артемьева (Ефимова) Екатерина Панфиловна

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1845 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Алексей Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1847 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова-Артемьева (Ефимова) Татьяна Панфиловна

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1848 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Василий Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова-Артемьева (Ефимова) Екатерина Панфиловна

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1853 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Василий Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1854 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Петр Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1856 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемиев (Ефимов) Иоанн (Иван) Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1858 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемиев (Ефимов) Василий Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1860 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемиев (Ефимов) Феодор Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.04.1862 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Симеон Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1864 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев (Ефимов) Андрей Панфилович

Отец ребёнка: Анисимов-Артемьев (Иванов) Панфил Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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