Андросова (Арбузова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1943
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Арбузов Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1934
Дочь: Ромашова Нина Даниловна
Отец ребёнка: Андросов Даниил Филиппович
Рождение ребёнка
27.03.1940
Дочь: Бахтина Клавдия Даниловна
Отец ребёнка: Андросов Даниил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943