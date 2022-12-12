Андросова (Арбузова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова (Арбузова) Ольга Павловна

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Место рождения

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Арбузов Павел Иванович

Мать: не указана

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.11.1934

Дочь: Ромашова Нина Даниловна

Отец ребёнка: Андросов Даниил Филиппович

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.03.1940

Дочь: Бахтина Клавдия Даниловна

Отец ребёнка: Андросов Даниил Филиппович

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов Даниил Филиппович

Смерть
1943
Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
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