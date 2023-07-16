Бойко (Козьмина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905 ст.
Отец: Козьмин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1923
Рождение ребёнка
08.09.1924
Сын: Бойко Петр Исаакович
Отец ребёнка: Бойко Исаак Филиппович
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Исааком Филипповичем Бойко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойко ... Показать все
Смерть
Неизвестно