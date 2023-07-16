Бойко (Козьмина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Козьмина) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1904 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905 ст.

Отец: Козьмин Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1923

Муж: Бойко Исаак Филиппович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
08.09.1924

Сын: Бойко Петр Исаакович

Отец ребёнка: Бойко Исаак Филиппович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Исааком Филипповичем Бойко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойко ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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