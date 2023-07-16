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Бойко Исаак Филиппович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Бойко Филипп Маркович

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
12.07.1923

Жена: Бойко (Козьмина) Мария Степановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
08.09.1924

Сын: Бойко Петр Исаакович

Мать ребёнка: Бойко (Козьмина) Мария Степановна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: Исааком Филипповичем Бойко, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Бойко ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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