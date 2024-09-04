Голод (Филон) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голод (Филон) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голод Фома Кононов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Голод Матрёна Фоминична

Отец ребёнка: Голод Фома Кононов

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Голод Авксентий Фомич

Отец ребёнка: Голод Фома Кононов

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1802 ст.

Сын: Голод Никита Фомич

Отец ребёнка: Голод Фома Кононов

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1802
Покровское, Чернігівська область

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