Голод (Филон) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голод Фома Кононов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Голод Матрёна Фоминична
Отец ребёнка: Голод Фома Кононов
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Голод Фома Кононов
Рождение ребёнка
14.09.1802 ст.
Сын: Голод Никита Фомич
Отец ребёнка: Голод Фома Кононов
Смерть
После 1802