Ważyński Porfiriusz
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти04.07.1865
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ważyński Michał
Мать: (Wołłowicz) Elżbieta
Рождение ребёнка
29.03.1820
Дочь: (Ważyńska) Herminia Józefina Michalina
Мать ребёнка: (Zabłocka) Konstancja
Рождение ребёнка
14.11.1821
Сын: Ważyński Władysław
Мать ребёнка: (Zabłocka) Konstancja
Рождение ребёнка
27.06.1829
Мать ребёнка: (Zabłocka) Konstancja
Смерть
04.07.1865