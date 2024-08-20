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Ważyński Porfiriusz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

04.07.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ważyński Michał

Мать: (Wołłowicz) Elżbieta

Рождение ребёнка
29.03.1820

Дочь: (Ważyńska) Herminia Józefina Michalina

Мать ребёнка: (Zabłocka) Konstancja

Рождение ребёнка
14.11.1821

Сын: Ważyński Władysław

Мать ребёнка: (Zabłocka) Konstancja

Рождение ребёнка
27.06.1829

Сын: Ważyński Leon Franciszek

Мать ребёнка: (Zabłocka) Konstancja

Смерть
04.07.1865

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