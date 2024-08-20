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(Zabłocka) Konstancja

Место рождения

Olany

Дата рождения

1789

Дата смерти

08.11.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1820

Дочь: (Ważyńska) Herminia Józefina Michalina

Отец ребёнка: Ważyński Porfiriusz

Рождение ребёнка
14.11.1821

Сын: Ważyński Władysław

Отец ребёнка: Ważyński Porfiriusz

Рождение ребёнка
27.06.1829

Сын: Ważyński Leon Franciszek

Отец ребёнка: Ważyński Porfiriusz

Смерть
08.11.1879

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