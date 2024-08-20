(Zabłocka) Konstancja
Место рожденияOlany
Дата рождения1789
Дата смерти08.11.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1820
Дочь: (Ważyńska) Herminia Józefina Michalina
Отец ребёнка: Ważyński Porfiriusz
Рождение ребёнка
14.11.1821
Сын: Ważyński Władysław
Отец ребёнка: Ważyński Porfiriusz
Рождение ребёнка
27.06.1829
Отец ребёнка: Ważyński Porfiriusz
Смерть
08.11.1879