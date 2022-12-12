Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Андреевна

Ульяна Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Степан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьевич

Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Стояново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close