Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Степан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно