Землянникова (Кузнецова) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.11.1898
Петропавловский собор, Город Пермь, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | по женихе | Пермский мещанин Петр Никитин Новиков | Слободскаго уезда Шепеневской волости крестьянин Петр Адрианов Вершинин | по невесте | Пермский мещанин Иона Александров Быков | Котель... Показать все
Смерть
Неизвестно