Землянникова (Кузнецова) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянникова (Кузнецова) Евгения Васильевна

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Место рождения

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
25.11.1898

Муж: Землянников Иван Яковлевич

Петропавловский собор, Город Пермь, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | по женихе | Пермский мещанин Петр Никитин Новиков | Слободскаго уезда Шепеневской волости крестьянин Петр Адрианов Вершинин | по невесте | Пермский мещанин Иона Александров Быков | Котель... Показать все
Смерть
Неизвестно
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